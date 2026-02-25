Sorge um König Harald: Leibarzt teilt Untersuchungsergebnisse

Die weiteren Worte von Bendz lassen jedoch aufhorchen. «Wenn Menschen im Alter von fast 90 Jahren mit einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist das eine ernste Angelegenheit», erklärte der Arzt. Nun sei es «wichtig, dass wir uns einen guten Überblick über den Gesundheitszustand des Königs verschaffen und ihn kontrollieren, bevor er entlassen wird – auch wenn sein Zustand derzeit stabil ist».