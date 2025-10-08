Sorgen um Mandy Moore: Der «This Is Us»-Star ist kaum wiederzuerkennen

Für Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore (41) war es bislang kein leichtes Jahr. Anfang 2025 verlor die Mutter dreier Kinder bei der verheerenden Feuersbrunst in Los Angeles ihr Zuhause und berichtete zuletzt von Problemen und bürokratischen Hürden beim geplanten Wiederaufbau. Nun sorgt Moore erneut für Schlagzeilen: Bei einem öffentlichen Auftritt in L.A. war sie kaum wiederzuerkennen und wirkte im Gesicht deutlich schlanker als sonst.