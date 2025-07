Space-Streaming: NASA+ kommt diesen Sommer zu Netflix

Raketenstarts, Weltraumspaziergänge oder Dokus über das Weltall: Das gibt es bald auf Netflix zu sehen. Der Streamingdienst nimmt die Livestreams der US–Weltraumbehörde NASA in sein Programm auf. Der Launch von NASA+ soll noch in diesem Sommer erfolgen. Das gab Netflix in einer Pressemitteilung bekannt.