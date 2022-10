Spaniens Süden: Tipps für eine Reise durch Andalusien

Tarifa

Der Andalusien-Trip soll mit weiteren entspannten Tagen am Strand enden? Tarifa, die südlichst gelegene Stadt des europäischen Festlands, ist vor allem ein beliebter Treffpunkt für Wind- und Kite-Surfer, die sich insbesondere am Playa Los Lances tummeln. Aber auch für Strandspaziergänge, Picknicks und Sonnenbaden eignet sich der Strand. Im Herbst wird es insgesamt etwas ruhiger und der Küstenort an der Costa de la Luz kann bei angenehmen Temperaturen und weniger Trubel erkundet werden. Zu den weiteren beliebten Orten, die bei einer Andalusien-Reise an der Küste angesteuert werden können, zählen das mondäne Marbella, das südwestlich von Málaga am Mittelmeer gelegen ist, oder die Hafenstadt Cadiz am Atlantik im Südwesten Andalusiens.