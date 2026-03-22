SPD-Abgeordneter Carsten Träger überraschend verstorben

Klöckner wolle «seiner Familie und den Angehörigen sowie seiner Partei und Fraktion mein tief empfundenes Mitgefühl» im Namen des Deutschen Bundestages aussprechen. Sie habe für den heutigen Tag eine Trauerbeflaggung auf den Liegenschaften des Deutschen Bundestages angeordnet und ab dem morgigen Montag werde am Ost–Eingang des Reichstaggebäudes für eine Woche ein Kondolenztisch aufgestellt.