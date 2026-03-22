SPD-Abgeordneter Carsten Träger überraschend verstorben

Die deutsche Politik trauert um Carsten Träger (1973–2026). Die SPD–Fraktion im Bundestag bestätigt vorangegangene Medienberichte über den Tod des Mitglieds des Deutschen Bundestags und Parlamentarischen Staatssekretärs.
«Die Nachricht vom Tod unseres langjährigen SPD–Bundestagsabgeordneten Carsten Träger erfüllt uns mit tiefer Trauer», schreibt die Fraktion auf ihrem Instagram–Account zu einem Bild des Verstorbenen. Es wird bestätigt: «Am 21. März ist der engagierte Sozialdemokrat nach einem Zusammenbruch beim Skifahren im Alter von 52 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Frau und zwei Töchter.»
Matthias Miersch zeigt sich «tief erschüttert»
Träger war demzufolge im Jahr 2013 für den Wahlkreis Fürth in den Bundestag gewählt worden. 2018 wurde er umweltpolitischer Sprecher der SPD–Bundestagsfraktion, bevor er 2025 als Parlamentarischer Staatssekretär bei Bundesumweltminister Carsten Schneider (50) anfing. «Nicht meckern, besser machen!», habe er in Bezug auf sein Umweltengagement gesagt.
«Wir sind tief erschüttert», wird Matthias Miersch (57), Fraktionsvorsitzender der SPD, zitiert. «Carsten Träger war ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat, ein engagierter Kollege und ein warmherziger Mensch. Sein Tod reisst eine Lücke, die nicht zu füllen ist.»
In den sozialen Medien meldete sich auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (53) zu Wort. «Die Nachricht vom überraschenden Tod unseres Abgeordnetenkollegen und Parlamentarischen Staatssekretärs Carsten Träger macht mich tief betroffen. Er war ein sympathischer, engagierter und auch in seinem Wahlkreis Fürth beliebter Politiker», schreibt sie etwa bei Instagram.
Klöckner wolle «seiner Familie und den Angehörigen sowie seiner Partei und Fraktion mein tief empfundenes Mitgefühl» im Namen des Deutschen Bundestages aussprechen. Sie habe für den heutigen Tag eine Trauerbeflaggung auf den Liegenschaften des Deutschen Bundestages angeordnet und ab dem morgigen Montag werde am Ost–Eingang des Reichstaggebäudes für eine Woche ein Kondolenztisch aufgestellt.