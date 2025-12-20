«Spider-Man: Brand New Day» abgedreht: Regisseur dankt Tom Holland

Cretton würdigte Holland für dessen vorbildliche Haltung am Set. Der Spider–Man–Darsteller habe sowohl vor als auch hinter der Kamera Führungsqualitäten bewiesen und sich durch einen unermüdlichen Arbeitseinsatz ausgezeichnet. Besonders hob der Regisseur die furchtlosen schauspielerischen Leistungen und die persönliche Freundschaft hervor, die während der Produktion entstanden sei.