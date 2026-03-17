«Etwas, was es so noch nie gegeben hat»

«Spider-Man: Brand New Day»: Fans veröffentlichen Stücke des Trailers

Für Spider–Man bricht jetzt ein neuer Tag an: Fans rund um den Globus veröffentlichen ganz offiziell kurze Ausschnitte aus dem ersten Trailer zu «Spider–Man: Brand New Day», der dann wohl ab Mittwoch in Gänze verfügbar sein wird.