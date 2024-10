Spiel der Chiefs: Taylor Swift überrascht mit Glitzer-Sommersprossen

Besuch mit ihrem Vater

Auf der Tribüne des Arrowhead Stadium in Kansas City feuerte Swift dieses Mal die Kansas City Chiefs gemeinsam mit ihrem Vater Scott (72) an. Fotos, die «Page Six» vorliegen, zeigen das Vater–Tochter–Gespann jubelnd und sich in den Armen liegend. Es ist der erste Besuch von Swift bei einem Chiefs–Spiel seit drei Wochen. Die letzten beiden Spiele soll sie ausgelassen haben, da sie mit den Vorbereitungen für ihre «Eras»–Tour beschäftigt gewesen sein soll, die am 18. Oktober in Miami weitergeht.