Spin-off zu «Prominent getrennt»: 2026 kommt «Prominent verwandt»

Vater–Sohn–Duo mit gemeinsamer Reality–Erfahrung

Dschungelcamp–Ikone Thorsten Legat (56) wird sich mit Sohn Nico (27) den Challenges stellen. Die beiden lieferten sich bereits mehrmals öffentliche Auseinandersetzungen. Nach Nicos fragwürdigem Verhalten bei «Temptation Island» und «Prominent getrennt» hatte sich sein Vater kurzzeitig auch von ihm distanziert. Im vergangenen Jahr nahmen sie gemeinsam an «Das grosse Promi–Büssen» teil. Nach seiner Therapie will Nico mit seinem Vater nun ein starkes Team bilden und um die Gewinnsumme kämpfen.