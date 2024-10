Sportlich fit im Herbst: Das sollte man beachten

Welche Vorteile hat das Training im Herbst im Vergleich zu heissen Sommertagen?

Prof. Dr. Sven Ostermeier: Schon aufgrund der moderaten Temperaturen sind sportliche Aktivitäten in dieser Jahreszeit weitaus verträglicher für Herz und Kreislauf als an heissen oder schwülen Sommertagen. Auch wenn es uns an kühleren oder regnerischen Tagen oft nicht leichtfällt, sollten wir in Bewegung bleiben. Die WHO empfiehlt Erwachsenen bis zum Rentenalter zweieinhalb Stunden moderaten Sport pro Woche, wie etwa das Radfahren.