Sportlicher Frederik und dänische Königsfamilie beim «Royal Run 2025»

Vom Boot bis zu Spaghetti Bolognese

Bei dem alljährlichen Sportevent ging es für König Frederik X. (57) am Morgen los in der Stadt Ribe, wie ein Selfie von einem Boot zeigt. Gewohnt volksnah witzelte unterdessen Frederiks Ehefrau, Königin Mary (53), dass sie für den «Royal Run» in Korsør zwei zurücklassen musste, die damit gar nicht glücklich gewesen seien. Dazu veröffentlichte der Palast ein Foto, auf dem sie in der Hocke vor den beiden Familienhunden zu sehen ist. In Viborg absolvierte der gemeinsame Sohn Kronprinz Christian (19) zu Dänemark einen 5–Kilometer–Lauf. Auf einem der Fotos ist er im Auto auf dem Weg in die Stadt abgebildet.