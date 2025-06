«Squid Game»-Feier in Seoul: Hier wird die Netflix-Serie real

Roboterpuppe, Seilspringen, Sparschwein: «Squid Game»–Requisiten bei Parade in Seoul

Viel wurde den Fans und anwesenden Zuschauern geboten. So fuhr etwa die riesengrosse Roboterpuppe Young–hee, bekannt aus der allerersten «Squid Game»–Folge «Rotes Licht, grünes Licht», auf einem Wagen durch die Strassen. Die Puppe war tatsächlich in der Lage, ihren Kopf zu drehen. Einige als «Squid Game»–Spieler kostümierte Menschen folgten ihr, und blieben wie in der Netflix–Serie regungslos stehen, wenn Young–hee sich umdrehte und verstummte, wie in einem offiziellen Instagram–Video von Netflix Südkorea zu sehen ist.