«Squid Game»-Macher verrät, warum nach Staffel drei Schluss ist

Eigentlich keine Pläne für weitere Staffeln

«Ehrlich gesagt, als ich an der ersten Staffel arbeitete, hatte ich keine Pläne oder Gedanken daran, dass es jemals weitere Staffeln geben könnte», sagte er «Entertainment Weekly». Zum einen sei es in Korea nicht sehr üblich, dass Serien mehrere Staffeln haben. «Und auch weil Staffel eins so unglaublich anspruchsvoll war, glaube ich nicht, dass ich das Vertrauen hatte, noch einmal an weiteren Staffeln zu arbeiten, bei denen ich die ganze Zeit über Autor, Regisseur und Schöpfer sein würde.»