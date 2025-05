«Squid Game» und mehr: Die Serien-Highlights im Juni

«The Bear: King of the Kitchen»: Ab 26. Juni bei Disney+

Die umjubelte, mit zahlreichen Fernsehpreisen ausgezeichnete FX–Serie «The Bear: King of the Kitchen» kehrt am 26. Juni mit zehn neuen Episoden aus Staffel vier auf den Maus–Streamingdienst Disney+ zurück. Nachdem in Staffel zwei das Restaurant The Bear errichtet und in Staffel drei in Betrieb genommen wurde, stellt sich nun für die Mannschaft rund um Carmy (Jeremy Allen White, 34), Sydney (Ayo Edebiri, 29) und Co. die Frage, ob ihr neues Business von Dauer sein wird.