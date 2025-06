Ständiger Wechsel im Dortmund-«Tatort»: Ein Überblick

Peter Faber seit 2012 im Zentrum des Dortmunder «Tatorts»

Im Zentrum stand von Anfang an Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann (56), dessen Leben von einem schweren Schicksalsschlag geprägt ist: Der Mord an seiner Familie hat ihn zu einem Ermittler gemacht, der oft am Rand des Abgrunds agiert, impulsiv und kompromisslos. An seiner Seite arbeitete zunächst Martina Bönisch, verkörpert von Anna Schudt (51). Sie war nicht nur Fabers wichtigste Kollegin, sondern entwickelte sich im Laufe der Jahre auch zu seiner engsten Vertrauten und schliesslich zur Partnerin, bevor sie 2022 im Dienst ums Leben kam – ein Schock, der vor allem Faber einmal mehr extrem erschütterte.