Stanislav Yanevski: Geheime Operation bei «Harry Potter»-Darsteller

«Ich wollte niemanden erschrecken oder beunruhigen»

Zunächst bedankte er sich für die Glückwünsche zu seinem Geburtstag am 16. Mai. Dann klärte er den Krankenhausaufenthalt auf: «Kurz nach meinem Geburtstag kam ich wegen Atemproblemen ins Krankenhaus.» Der gebürtige Bulgare wurde operiert. In welcher Form, sagt er nicht. «Wie immer [...] habe ich das im Stillen durchgemacht, da ich niemanden erschrecken oder beunruhigen wollte. Ich war schon immer so. Ich kämpfe mich in Ruhe durch Probleme.» Unterstützung von seiner Familie, «für die ich sehr dankbar bin», erhielt er dennoch.