Star aus «Friends» und «Seinfeld»: Pat Finn ist tot

Comedian Jeff Dye (42) erinnerte in den sozialen Medien an den Verstorbenen. «Ich mag es nicht, der Typ zu sein, der Bilder mit verstorbenen Promis postet. Aber dieser Typ war für mich nicht nur ein Promi. Er war ein Freund», schrieb Dye. «Einer der besten Typen, die ich kannte, mit einem perfekten Sinn für Humor. Ich liebe dich, Pat Finn, und ich werde dich im Jenseits wiedersehen, dann können wir zusammen singen und über all die Gemeinheiten von früher den Kopf schütteln.»