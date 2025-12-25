Star aus «Friends» und «Seinfeld»: Pat Finn ist tot

Pat Finn (1965–2025) ist tot. Der Schauspieler, der durch Serien wie «The Middle», «Friends» und «Seinfeld» berühmt wurde, ist an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Er wurde 60 Jahre alt. Finn verstarb am Montagabend, berichtet die «New York Post» unter Berufung auf einen Sprecher des Stars.
«Mit tiefem Bedauern und Trauer gibt die Familie Finn den Tod des geliebten Komikers Pat Finn bekannt», heisst es in dem Statement. «Im Jahr 2022 kämpfte Pat gegen Blasenkrebs, war zunächst in Remission, doch der Krebs kehrte zurück und metastasierte. Er war in jeder Hinsicht ein Kämpfer», fügten seine Angehörigen hinzu.
Pat Finn spielte in vielen Kultserien mit
Pat Finn, der aus Evanston, Illinois, stammte, spielte von 2011 bis 2018 die Rolle des Bill Norwood in 23 Folgen von «The Middle». 1998 war er als Joe Mayo in «Seinfeld» und 2000 als Monicas (Courteney Cox) Freund, Dr. Roger, in zwei Episoden von «Friends» zu sehen. Zu seinen weiteren Fernsehrollen zählen Auftritte in «Die wilden Siebziger», «King of Queens», «Lass es, Larry!», «Dr. House» oder «2 Broke Girls». Auch auf der grossen Leinwand spielte er, unter anderem in «Ey Mann, wo is' mein Auto?», «Funky Monkey,» «Halfpipe Feeling» oder «Wenn Liebe so einfach wäre».
Neben seinen TV– und Filmauftritten arbeitete Pat Finn als Improvisationskünstler und unterrichtete an der University of Colorado. Er gehörte ausserdem zu einer sechsköpfigen Gruppe namens «Beer Shark Mice».
Pat Finn hinterlässt seine Frau Donna, die er 1990 heiratete, die gemeinsamen Kinder Cassidy, Caitlin und Ryan sowie seine Eltern und Geschwister.
Comedian Jeff Dye (42) erinnerte in den sozialen Medien an den Verstorbenen. «Ich mag es nicht, der Typ zu sein, der Bilder mit verstorbenen Promis postet. Aber dieser Typ war für mich nicht nur ein Promi. Er war ein Freund», schrieb Dye. «Einer der besten Typen, die ich kannte, mit einem perfekten Sinn für Humor. Ich liebe dich, Pat Finn, und ich werde dich im Jenseits wiedersehen, dann können wir zusammen singen und über all die Gemeinheiten von früher den Kopf schütteln.»