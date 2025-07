Star-DJ Steve Aoki wird an besonderem Tag erstmals Vater

Star–DJ Steve Aoki ist «schon jetzt so verliebt»

Seinen rund 11,6 Millionen Followerinnen und Followern teilten der DJ und seine Frau mit: «Rocky77 ist da! Wir sind schon jetzt so verliebt in ihn.» Was die Geburt noch aussergewöhnlicher mache, sei der Zeitpunkt, erklären die beiden zu einem süssen Foto, auf dem die kleinen Füsschen des Babys abgebildet sind. Das Paar dürfe die Geburt seines Sohnes an seinem ersten Hochzeitstag feiern. Die beiden hatten im letzten Sommer geheiratet.