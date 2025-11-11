«Star Wars»-Comeback für Oscar Isaac? Schauspieler hat eine Bedingung

Oscar Isaac (46) würde in das «Star Wars»–Universum zurückkehren, aber nur unter einer Bedingung. In einem Interview mit «GQ» sprach der Schauspieler über «Star Wars» und erklärte, dass er momentan nicht daran interessiert sei, mit Disney zusammenzuarbeiten. «Aber wenn sie das irgendwie hinbekommen und sich nicht dem Faschismus beugen, wäre das grossartig», sagte Isaac. «Wenn das passiert, dann wäre ich offen für ein Gespräch über ‹Star Wars› oder viele andere Dinge», fügte er hinzu. Der Schauspieler verkörperte in der neuen «Star Wars»–Trilogie den X–Wing–Piloten Poe Dameron.