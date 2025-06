«Star Wars»: Mia Goth soll Rolle in «Starfighter» bekommen

Der Film soll allerdings nichts mit der Skywalker–Saga zu tun haben. Die Ereignisse in «Star Wars: Starfighter» spielen etwa fünf Jahre nach den Ereignissen von «Star Wars: The Rise of Skywalker» von 2019. Der Film stehe für sich, sagte Regisseur Shawn Levy im April auf der "Star Wars"–Celebration–Convention in Japan: «Es ist weder ein Prequel noch eine Fortsetzung. Es ist ein neues Abenteuer. Es spielt in einer Zeit, die wir noch nicht erforscht haben.»