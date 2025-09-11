«Star Wars»-Star Mark Hamill: Überrascht vom eigenen Comeback

Und auch auf seine «Star Wars»–Geschichte, die es so schwierig für ihn machte, andere Rollen als die des Jedi–Ritters zu finden, schaut Hamill mittlerweile mit anderen Augen. «Es war enttäuschend. Aber jeder hat seinen eigenen Weg», erklärte er, doch er selbst müsse «kein Hauptdarsteller» sein und «wollte nicht Tom Cruise» sein. Sein Ziel sei es vielmehr zu Beginn seiner Karriere gewesen, durch die Arbeit als Schauspieler seinen Lebensunterhalt zu verdienen. «Und nach diesen Massstäben habe ich meine Erwartungen weit übertroffen», so Hamill.