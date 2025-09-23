Starb «Lioness»-Star Mike Heslin wegen unterlassener Hilfeleistung?

Vorwürfe wiegen schwer

Die Anschuldigungen gegen das Restaurant wiegen schwer. Dynamo wirft den Beklagten vor, es versäumt zu haben, geschultes Personal zu alarmieren. Ein automatischer externer Defibrillator (AED) soll vor Ort verfügbar gewesen sein, dieser wurde aber offenbar nicht eingesetzt. Die Klage bemängelt daher das Fehlen eines «Notfallprotokolls», das das Leben seines Partners womöglich hätte retten können.