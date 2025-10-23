Starfotograf gibt Tipps: So gelingt das perfekte Selfie

Manche Stars gelten am Set bekanntlich als schwierig – wie gehen Sie mit solchen Persönlichkeiten vor der Linse um?

Krüger: Tatsächlich habe ich das fast nie erlebt. Vielleicht liegt es an meinem Sternzeichen – ich bin Waage – dass ich sehr fein spüren kann, was mein Gegenüber fühlt, und intuitiv versuche zu harmonisieren. Ich glaube, Menschen spüren, wenn man ihnen mit echtem Interesse und Respekt begegnet. Natürlich ist es manchmal schade, wenn ich für eine komplette Porträtstrecke nur 15 Minuten habe, weil der Terminplan des Talents voll ist – aber auch darin liegt eine Chance. Begrenzung kann Kreativität fördern. Heute beim Shooting für Airwaves zum Beispiel hatten wir viel mehr, aber die Challenge war, einen extrem kurzen Moment voller Energie, Leben und Realness festzuhalten. Am Ende gilt für mich immer: jedem Menschen mit der gleichen Professionalität und dem gleichen Respekt zu begegnen.