Starkoch Karlheinz Hauser trauert um seinen Sohn

Karlheinz Hauser war nach Stationen in München und Berlin von 2002 bis 2022 Küchenchef und Patron im Restaurant Seven Seas in Hamburg, das 2003 mit dem ersten und 2012 mit dem zweiten Michelin–Stern ausgezeichnet wurde. Seit 2022 verantwortet Hauser, auch in Zusammenarbeit mit Sohn Tom, das Catering für den britischen Formel–1–Rennstall McLaren Racing.