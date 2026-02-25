Stars am Herd: Sat.1 startet Kochshow «Promi Taste» im April

Sat.1 schickt einen weiteren Kochshow–Ableger ins Rennen: Bei «Promi Taste» treten zwölf prominente Hobbyköche in Verkostungen gegeneinander an und müssen dabei eine hochkarätige Jury aus vier Spitzenköchen überzeugen. Der Sender hat nun bekanntgegeben, wann die erste Folge zu sehen sein wird.
Am Mittwoch, dem 8. April 2026, feiert «Promi Taste» um 20:15 Uhr Premiere. Moderiert wird die erste Staffel, die sieben Folgen umfasst, von Angelina Kirsch (37), die auch die Nicht–Promi–Version präsentiert. Die Sendung läuft parallel auch auf dem Streamingdienst Joyn.
Das Teilnehmerfeld liest sich bunt gemischt: Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann stellt sich der kulinarischen Herausforderung ebenso wie Fussball–Erfolgstrainerin Martina Voss–Tecklenburg, Schauspielerin Jenny Elvers und «Tagesschau»–Legende Jan Hofer. Auch Reality–Star und Sängerin Melody Haase, «Let's Dance»–Profitänzerin Kathrin Menzinger, Sport–Kommentator Elmar Paulke, «Tatort»–Schauspieler Andreas Hoppe, Comedian Simon Pearce, Video–Creator Paul Cooks, Moderator und Sänger Ben Blümel sowie Schauspieler Jochen Schropp sind dabei.
10.000 Euro für den guten Zweck
Über die Gerichte der Promis, die wie im Original ihre Kreationen auf Probierlöffel präsentieren, urteilen vier renommierte Köche: Tim Raue, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Alex Kumptner. Bewertet werden Kriterien wie Geschmack, Textur, Süsse und Säure. Im Verlauf der Staffel wählen die Coaches ihre Favoriten in eigene Teams.
Schon die ersten Kostproben scheinen die Profi–Gaumen laut Sat.1 zu beeindrucken. Zwei–Sterne–Koch Tim Raue schwärmt bei einer Blind–Verkostung etwa von einem «unfassbar geilen Spiel der Texturen» und wittert «Ambitionen» bei der ihm unbekannten Hobbyköchin. Auch Alexander Herrmann verteilt ein «grosses Kompliment», während Alex Kumptner staunt: «Das haben Profiköche hier schon schlechter gemacht.» Frank Rosins knappes Urteil: «Stark!»
Am Ende der Staffel winkt dem Gewinner oder der Gewinnerin neben dem Siegerpokal auch ein Preisgeld von 10.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.
Die Koch–Casting–Show «The Taste» gibt es seit 2013. 2017 gab es bereits zwei Promi–Specials, damals allerdings noch unter dem Namen «The Taste – Promis am Löffel».
Die Wartezeit bis zum Start von «Promi Taste» können Fans mit «Das grosse Promibacken» überbrücken. Die Backshow mit Promi–Hobbybäckern und –Hobbybäckerinnen läuft derzeit zur Primetime auf dem Mittwoch–Sendeplatz.