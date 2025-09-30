Start der Comedy-Serie «Chad Powers»: Mit Star-Besetzung und NFL-Bezug

Da kommt der Sohn eines Hollywood–Maskenbildners auf die wahnwitzige Idee, mit Perücke und Gesichtsprothesen Teil des College–Footballteams der University of South Georgia zu werden. Aufgrund seines immensen Talents gelingt Holliday das auch, doch fortan muss er bei Spielen, im Training und bei vielen anderen sozialen Anlässen und Gelegenheiten als sein neues Alter Ego Chad Powers auftreten, ein etwas naiver und dümmlich wirkender Hinterwäldler, der dennoch das Herz am rechten Fleck hat.