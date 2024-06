Startdatum und Trailer: Neue Bushido-Doku «Back on Track» angekündigt

Seit seiner 2021 erschienenen Dokuserie «Unzensiert – Bushido's Wahrheit» kennt sich Rapper und Produzent Bushido (45) bestens im Reality–TV aus. Nach den zwei Formaten «Bushido: RESET» und «Bushido & Anna–Maria – Alles auf Familie», in denen es um das Leben und die Familie des Musikers ging, wird Anis Ferchichi, wie er mit bürgerlichen Namen heisst, sich in der neuen sechsteiligen Doku «Back on Track – Neuanfang mit Bushido» erstmals den Problemen anderer Menschen widmen. Die Serie startet am 23. Juli auf dem Streamingdienst Amazon Freevee.