Startschuss für Olympia: Die Winterspiele live im TV und Stream

Zum Team für die Berichterstattung der ARD gehören unter anderem die Moderatorinnen Esther Sedlaczek (40), Stephanie Müller–Spirra (42) und Lea Wagner (31). «Olympische Spiele sind etwas ganz Besonderes: Die Stimmung während der Spiele, die vielen tollen Sportlerinnen und Sportler, die eine viel grössere Aufmerksamkeit bekommen als normalerweise», freut sich Sedlaczek auf ihren ersten Einsatz bei Olympischen Winterspielen. Als Experten sind unter anderem die ehemaligen Skisprung– und Skirenn–Asse Sven Hannawald (51) und Felix Neureuther (41) dabei. Auch Eiskunstlauf–Legende Kati Witt (60) mischt mit.