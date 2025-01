Statt First Gentleman: Ehemann von Kamala Harris wird wieder Anwalt

Er wäre der erste First Gentleman der USA geworden, doch vor allem Melania Trump (54) hatte wohl etwas dagegen und wurde nun zum zweiten Mal in ihrem Leben First Lady. Doch Douglas Emhoff (60) hat bereits einen neuen Job. Der Ehemann der unterlegenen demokratischen Präsidentschaftskandidatin und ehemaligen Vizepräsidentin Kamala Harris (60) arbeitet nach dem Ende seiner Amtszeit als Second Gentleman nun wieder als Anwalt. Die internationale Wirtschaftskanzlei Willkie Farr & Gallagher gab am Montag bekannt, dass Doug Emhoff dort als Partner einsteigen wird.