Statt grosser Party: So feiert Sängerin Nicole ihren 60. Geburtstag

Ihr neues Album heisst «Carpe Diem». Wie versuchen Sie, das Motto in Ihr Leben zu integrieren?

Nicole: Ganz bewusst. Das Leben ist endlich und du weisst nicht, was das Schicksal für dich bereithält. Also geniesse den Tag, als ob es der letzte wäre und in vollen Zügen. Gönne dir etwas und tu' dir Gutes. Man hinterfragt oft: «Kann ich das? Was denkt der, wenn ich das jetzt mache?» Nein, ich möchte nicht fragen: «Kann ich? Darf ich?» Ich möchte machen. Erstaunlicherweise funktioniert das ganz gut.