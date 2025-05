Statt Kindergeburtstag: So lief Prinz Harrys Auftritt beim Diana-Award

In Las Vegas führte Harry ausserdem Gespräche mit der Diana–Award–Geschäftsführerin Tessy Ojo sowie mit zwei Preisträgern des Legacy–Award: Sikander «Sonny» Khan aus Michigan und Christina Williams aus Jamaika. Gemeinsam diskutierten sie, wie Unternehmen besser in die Jugend investieren können. An die jungen Preisträger gerichtet erklärte Harry: «Wir leben jetzt in einer Ära, in der wir nach mehr Unternehmen suchen, die dem Gemeinwohl dienen – der Mehrheit, nicht der Minderheit. Jeder junge Mensch hat Potenzial.»