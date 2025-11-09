Statt Stiefel: Die schönsten Looks mit Loafers für den Herbst

Minimal und Cool

Für Tage, an denen man schnell los muss und trotzdem gut aussehen will, ist der Denim–Look die ideale Lösung. Eine gut sitzende Jeans, ein T–Shirt, ein Pullover, eine etwas zu grosse Jacke – und dazu schlichte Loafer: fertig ist ein Look, der mühelos wirkt und dennoch Stil beweist. Der Schuh übernimmt hier die Rolle des Chic–Boosters, der die Lässigkeit des Outfits abfedert und erwachsener wirken lässt. Gerade in Kombination mit Oversized–Cuts beweist der Loafer, dass er nicht nur brav und «preppy» kann, sondern auch Streetstyle.