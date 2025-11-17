Statue enthüllt: «Bridget Jones»-Reunion für Renée Zellweger

In vier Filmen verkörperte Renée Zellweger (56) Bridget Jones, nun gab sie auch noch das Vorbild für eine Statue der Alltagsheldin ab. Die Schauspielerin enthüllte das Denkmal am Montag am Leicester Square in London. «Ich finde sie viel süsser als mich», sagte die Texanerin laut Medienberichten über ihr Ebenbild aus Bronze. Die Statue hält ihr berühmtes Tagebuch in den Armen und trägt einen Minirock. Renée Zellweger trug bei der Zeremonie stattdessen einen langen schwarzen Mantel, der ab und zu aber auch viel Bein zeigen liess.