«Steckerlfischfiasko»: Zehnter Teil der Eberhofer-Krimis ist im Kasten

Regisseur Ed Herzog erklärte, das Filmteam rund um die Eberhofer–Welt sei «mittlerweile zu meiner zweiten Familie geworden. Rita Falk hat uns mit ihren einzigartigen Vorlagen wunderbare Figuren und Geschichten geschenkt, aus denen wir nun schon zum zehnten Mal schöpfen dürfen. Mit grossem Dank an mein engagiertes Team und den grossartigen Cast blicke ich stolz auf diese gemeinsame Erfolgsgeschichte». Produzentin Kerstin Schmidbauer fügte hinzu: «Als wir vor über zehn Jahren mit ‹Dampfnudelblues› gestartet sind, hat keiner geahnt, was für eine unglaubliche Reise wir vor uns haben. Sebastian Bezzels Eberhofer ist eine Kino–Kultfigur geworden. Dass wir mit diesem wunderbaren Ensemble und dem grossartigen Team um Regisseur Ed Herzog nun den zehnten Eberhofer–Film umsetzen konnten, macht mich unglaublich stolz und glücklich.»