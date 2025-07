«Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli» kehrt im August zurück

Am Spielprinzip ändert sich jedoch nichts: In zwölf Runden treten Raab und Herbig in «Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli» gegen einen Kandidaten an, der sich zuvor gegen mehrere Herausforderer durchsetzen musste. Die Duelle reichen von Outdoor–Games über Quizrunden bis hin zu Geschicklichkeitsspielen. Gelingt es dem Kandidaten, das prominente Duo zu schlagen, gewinnt er 250.000 Euro. Gehen Raab und Herbig als Sieger hervor, bleibt das Geld im Jackpot. In der nächsten Ausgabe wird dann um 500.000 Euro gespielt.