Stefan Raab ist fit: Aber er hat keine Chance gegen Regina Halmich

Erstmals hatte sich der einstige «TV Total»–Gastgeber am 29. März überraschend auf seiner Instagramseite mit einem kurzen Clip gemeldet, in dem Elton (53) ihn zu einem Comeback ermunterte. Raab wollte jedoch Influencer werden und neun Millionen Follower innerhalb von drei Tagen ergattern. Das schaffte er zwar nicht – aber am 1. April kündigte Raab dann die Box–Revanche an. Doch er trug einen Fatsuit und verschleierte so sein wahres Aussehen. In den Tagen vor dem Boxkampf hatte sich Raab dann noch einmal mit Instagram–Videos gemeldet, und sich weiterhin im Fatsuit sowie zuletzt nach einer vermeintlichen Schönheitsoperation mit blonden Haaren und blendend weissen Zähnen gezeigt. Damit befeuerte er das Rätselraten weiter – bis zuletzt. Kampf–Kommentator Frank «Buschi» Buschmann (59) betonte zum Aufakt der Show, die Frage nach Raabs Aussehen sei für ihn die spannendste des Abends.