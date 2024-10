Stefan Raab kehrt mit Show-Abenden ins lineare TV zurück

«Mehrere Stefan–Raab–Abende» in den kommenden Monaten geplant

Das hat Stephan Schmitter, Chef von RTL Deutschland, der dpa erklärt. «Ausserdem wird es im ersten Quartal 2025 gleich mehrere Stefan–Raab–Abende auf RTL geben, mit seiner ganzen kreativen Palette und in aussergewöhnlichen Setups», heisst es weiter. Derzeit werde mit Raab und dessen Team an letzten Details gefeilt. Zu weiteren Raab–Plänen bei RTL wolle man sich erst zu gegebener Zeit äussern, teilte ein Sprecher des Senders auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news mit.