Stefanie Giesinger musste ins Krankenhaus

Sie ist seit zehn Jahren erfolgreich

2014 gewann Giesinger die neunte Staffel von «Germany's next Topmodel» (seit 2006, auf ProSieben). Seither ist die 28–Jährige ein gefragtes Model. Mittlerweile hat sie sich aber auch als Influencerin einen Namen gemacht: Über fünf Millionen Follower verbucht sie auf der Social–Media–Plattform Instagram. Doch damit nicht genug: Zudem war sie in Filmen wie «Der Nanny» (2015) und «Asphaltgorillas» (2018) zu sehen. 2016 spielte sie in dem Musikvideo «80 Millionen» von Sänger Max Giesinger (36) mit. Seit Anfang des Jahres ist sie regelmässig in ihrem eigenen Podcast «G Spot» zu hören.