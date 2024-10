Stefanie Giesinger: Spontane Verlobung in Japan

Reaktion auf Antrag war «emotionslos»

Die Hochzeitspläne seien so konkret geworden, dass Stefanie Giesinger in Japan nach Hochzeitslocations Ausschau gehalten und sogar ein Brautkleid gefunden habe. Nach drei Wochen sei ihr Partner nachgereist und habe ihr offiziell einen Antrag gemacht. «Im Regen hat er sich vor mich gekniet und mich gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und bei mir war das eben nicht so der Moment, in dem ich geweint habe, sondern ich war so: ‹Ähm ja, klar, wir reden doch die ganze Zeit darüber.› Ich war ziemlich emotionslos, was für ihn, glaube ich, ein bisschen doof war», erinnert sich die Podcasterin. Auf den Antrag sei ein fünfstündiges Gespräch gefolgt, in dem das Paar sich geeinigt habe, mit der Hochzeit doch noch etwas zu warten.