Stefanie Heinzmann: Was sie durch 20 Jahre Therapie gelernt hat

Sie haben das Konzept zusammen mit Ihrer Freundin und systemischen Beraterin Rita Pirion entwickelt. Wie hat diese Zusammenarbeit Ihre Sicht auf sich selbst verändert?

Heinzmann: Das Spannende ist, dass sie, seitdem ich 17 Jahre alt bin, meine Therapeutin ist. Seit ein paar Jahren sind wir befreundet und vor zwei Jahren haben wir uns dazu entschieden, zusammenzuarbeiten. Das heisst, der ganze Prozess mit ihr zusammen hat die Sicht auf mich verändert. Ich durfte durch sie und mit ihr an meiner Seite auf eine Reise gehen, der Selbstentwicklung und auch der Selbstfindung. Und ich darf einfach stetig weiter wachsen. Mir macht das sehr viel Spass. Das heisst, ich würde sagen, dass ich durch sie und mit ihr sehr viel klarer für mich geworden bin. Ich habe gelernt, meinen eigenen Wert anzuerkennen. Das fällt mir nicht immer leicht, aber ich übe und arbeite dran und bin mittlerweile schon an einem Punkt, an dem ich wirklich gerne bin, wer ich bin. Und das ist schon ein Resultat aus dieser Freundschaft und auch dieser Zusammenarbeit.