Stefanie Kloss wird 40: So tickt die Silbermond-Frontfrau

Auch ihr Lebensmotto verriet sie bei der Gelegenheit: «In guten Zeiten Händchen halten, kann jeder. Aber in schwierigen Zeiten nicht loszulassen, darauf kommt es an.» Und so hält sie beruflich und privat lange durch: Schon seit 1998 musiziert sie zusammen mit Andreas Nowak (41) sowie den Brüdern Johannes (42) und Thomas Stolle (41) – erst in der Band Exakt, dann als JAST und seit 2002 schliesslich als Silbermond. Sieben Alben hat die Band aus Bautzen bislang veröffentlicht – und so unvergessliche Songs wie «Symphonie», «Irgendwas bleibt» und «Krieger des Lichts» erschaffen. «Das Beste», das vom zweiten Album «Laut gedacht» (2006) stammt, wurde schnell zur Hymne vieler Pärchen und gilt wie auch «Ja» (2012) als beliebter Song für Hochzeiten.