Steff Jerkel: Steht seine neue Bar auf Mallorca komplett vor dem Aus?

Die Lokalbetreiber Peggy Jerofke und Steff Jerkel wurden ab 2014 durch die VOX–Sendung «Goodbye Deutschland» bekannt. 1998 hatte sich das Paar in Arenal kennengelernt, 2009 wanderte es nach Mallorca aus und eröffnete dort ein griechisches Restaurant, auf das mehrere Lokale folgten. Gemeinsam zogen sie ins «Sommerhaus der Stars», 2023 trat Peggy Jerofke zum «Kampf der Realitystars» auf RTLzwei an und im Dezember 2023 gewann Steff Jerkel die zweite Staffel von «Das grosse Promi–Büssen» auf ProSieben. 2022 trennte sich das Paar kurzzeitig und feierte wenige Monate später ein Liebescomeback – inklusive Verlobung am 10. Juni 2024 zur Eröffnung des «Sharky's».