Steht jeder Frau: Blazer kombinieren wir nun mit diesem Accessoire

Mut zur Farbe!

Wirft man einen Blick auf den Instagram–Account der US–Schauspielerin, so findet man gleich mehrere Outfits mit Blazer–Gürtel–Kombi. Bei den Dreharbeiten in Rom zeigte sich die «Emily in Paris»–Schauspielerin in einem fliederfarbenen Longblazer mit Oversize–Schnitt, den sie mit einem weissen Gürtel gestylt hat. Darunter trug sie ein weisses Hemd und um den Hals eine hellblaue Rüschen–Fliege. Hinzu kamen ebenfalls weisse Kniestrümpfe, weisse Sandalen und zu guter Letzt eine silberne Henkeltasche und eine Kapitänskappe – mehr Stilgefühl geht kaum!