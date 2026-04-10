Stephan Zinner: «Ich drehe halt gern mit der Anne Schäfer»

Wie viel Stephan Zinner steckt in Pfarrer Reiser?

Wie viel von Stephan Zinner steckt eigentlich in dieser Rolle? Seine Antwort ist direkt: «Mehr, als mir manchmal lieb ist. Diese Mischung aus Idealismus und Sturheit – die kenn ich schon auch.» Und auch die Dreharbeiten selbst klingen nach einer Erfahrung, die über reines Handwerk hinausgeht. Was unvergesslich war? «Ich drehe halt gern mit der Anne Schäfer, weil sie eine super Schauspielerin ist und weil man mit ihr gerne auch mal ein Rüscherl trinken kann.» Beim «Rüscherl» handelt es sich um einen Cocktail aus Bayern und Österreich, bei dem Weinbrand oder Rum mit Cola gemischt wird.