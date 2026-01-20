Stephen Graham: Golden Globe von «Adolescence»-Star war verschwunden

Was sich im verlorenen Gepäckstück befand, enthüllte Graham erst nach und nach: Socken, Unterwäsche, sein Anzug, Schuhe – und ein Golden Globe. Als ihm die Moderatoren vorwarfen, er habe die Trophäe «zurückgelassen», wehrte sich der Schauspieler scherzhaft: «Ich habe sie nicht zurückgelassen! Ich habe sie in meinen Koffer gepackt. Das Ding ist schwer, das trage ich doch nicht mit mir herum.» Das Happy End folgte glücklicherweise zwei Tage später, als der Koffer samt wertvoller Fracht doch noch in Madrid eintraf.