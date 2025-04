Sterbeurkunde bestätigt: Val Kilmer starb an einer Lungenentzündung

Val Kilmer feierte seinen grossen Durchbruch 1986 mit «Top Gun», in dem er als eiskalter «Iceman» Tom Cruise (62) Paroli bot. In den 2000er Jahren rutschte Val Kilmers Karriere immer mehr in Nebenrollen ab. Auch stand er zunehmend für TV–Produktionen vor der Kamera. Für «Top Gun: Maverick» (2022) kehrte Kilmer nochmal auf die grosse Leinwand und in seine berühmte Rolle als «Iceman» zurück. Gleichzeitig war es sein cineastischer Abschied.