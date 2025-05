Steven Gätjen: «Ich habe auch ganz viel in die Schnauze gekriegt»

«Du bist öffentliches Gut», erklärt Gätjen mit Blick auf seine Prominenz und schildert ungeschönt, was das bedeutet: «Ich habe auch ganz viel in die Schnauze gekriegt. Ich bin von Menschen runtergemacht worden in bösartigster, demütigster, persönlichster Art und Weise.» Besonders wichtig scheint es dem TV–Moderator, mit falschen Vorstellungen aufzuräumen. «Ich glaube, das Berühmtsein, was Jugendliche vor Augen haben, ist Augenwäscherei. Klar hast du Privilegien. Aber das ist ja auch nur ein Prozentsatz», sagt Gätjen.