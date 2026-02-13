Steven Spielberg spendet 25.000 Dollar an James Van Der Beeks Familie

«Wir danken von ganzem Herzen für die Anteilnahme am Schicksal von James – und an dem seiner Familie. Das bedeutet uns unendlich viel. Inmitten unserer tiefen Trauer war eure Unterstützung ein Lichtblick. Sie erinnert uns daran, dass Liebe existiert, dass Gemeinschaft stark ist und dass James‹ Geist weiterhin Menschen zusammenbringt», schrieben Freunde der Familie Van Der Beek in einer neuen Nachricht auf «GoFundMe». «Die Familie nimmt sich jetzt Zeit zum trauern und um beieinander zu sein. Wir bitten die Medien und die Öffentlichkeit, ihnen in dieser schweren Zeit Raum und Privatsphäre zu gewähren. Ihr Respekt und Ihr Verständnis geben ihnen die nötige Ruhe. Bitte schliesst James› Ehefrau und seine Angehörigen weiterhin in eure Gedanken und Gebete ein. Vielen Dank, dass ihr sein Leben mit Mitgefühl, Grosszügigkeit und Liebe ehrt.»