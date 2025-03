Sting strahlt auf dem roten Teppich

Sting (73) hat sich auf dem roten Teppich gezeigt, nachdem es im Januar Wirbel um seine Konzertabsagen gegeben hatte. Der Musikstar nahm am Dienstag gemeinsam mit seiner Ehefrau Trudie Styler (71) an der Frühjahrsgala der «Wayuu Taya Foundation» teil. Bei der Wohltätigkeitsveranstaltung zeigte er sich Arm in Arm mit seiner Frau gut gelaunt und in bester Gesundheit.