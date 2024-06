Stolz in Rot: Tom Brady in Ruhmeshalle der Patriots aufgenommen

Seit zwei Jahren ist er in Football–Rente – nun erhielt er die Ehrung als einer der Grössten: Football–Legende Tom Brady (46) ist am Mittwoch in die Hall of Fame der New England Patriots aufgenommen worden. Bei der feierlichen Zeremonie vor 60.000 Zuschauern im Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, verlieh ihm sein Ex–Verein das ehrenvolle rote Jacket der Besten. Die Ehrung verbanden die Patriots mit dem Versprechen, seine ehemalige Rückennummer 12 nicht mehr zu vergeben. Ausserdem erhält der Superstar eine Statue vor dem Stadion. Seinen Kindern musste er indes versprechen, nicht ein weiteres Comeback zu planen.